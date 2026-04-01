Открытое горение на "Нижнекамскнефтехиме" ликвидировано

Открытое горение на территории "Нижнекамскнефтехима" в Нижнекамске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящий момент продолжается проливка, а также разборка конструкций.

Возгорание произошло на предприятии 31 марта. Предварительно, во время ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука воспламенилась газовая смесь. что привело к последующему взрыву.

Погибли 3 человека, еще 72 поучили ранения. 10 пострадавших были позже направлены в Москву спецбортом МЧС РФ. При этом 3 пострадавших находятся в реанимации Республиканской клинической больницы Казани.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В городе объявлен трехдневный траур.

