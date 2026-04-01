Обновленный сервис на портале mos.ru поможет записать ребенка в первый класс онлайн

Родители могут записать ребенка в первый класс с 1 апреля, воспользовавшись услугой на портале mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с момента появления данной услуги на портале ей воспользовались уже 933 тысячи раз. С помощью mos.ru записать ребенка в школу гораздо легче и проще, чем писать бумажные заявления в учебных заведениях.

Подать заявление можно до 5 сентября, выбрав до трех школ: одну по месту регистрации ребенка и две – по желанию. Если учебным заведениям потребуется дополнительная информация, уведомление об этом поступит в личный кабинет заявителя.

Принять ребенка в школу не по адресу регистрации могут только в том случае, если останутся свободные места.

Уточняется, что в этом году структура подачи заявления стала более понятной, а дизайн сервиса изменился. Родителю необходимо указать свидетельство о рождении ребенка, свой и его СНИЛС, документ, удостоверяющий личность заявителя, и другие документы. Внесенные данные могут проверять до 30 календарных дней.

Получить дополнительную информацию можно, позвонив на горячую линию по работе с заявлениями на зачисление детей в столичные образовательные организации: 8 (495) 530⁠-71⁠-71. Также вопросы принимают в центре информирования населения о предоставлении образовательных услуг московского департамента образования и науки на электронную почту infodo@edu.mos.ru.

Ранее детский и подростковый психолог Надежда Резенова заявила, что не стоит отдавать в школу детей младше 7 лет. По ее словам, до этого возраста им трудно выдерживать темп и нагрузку, которые дают современные учебные заведения. Они могут сильнее уставать и терять мотивацию.