01 апреля, 15:22
Почти половина россиян могут отказаться от отпуска летом
Почти половина россиян планируют отказаться от летнего отпуска, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на свой опрос, в котором приняли участие 18 888 читателей.
45% респондентов ответили отрицательно на вопрос "Планируете ли вы летний отпуск?". При этом еще 37% опрошенных сказали, что планируют отпуск и намерены провести его в России. Лишь 18% могут уехать отдыхать за границу.
Вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян объяснил, что по стране в целом отмечается небольшой рост турпотока, но при этом пляжный отдых показывает "удручающие цифры".
По его словам, турпоток в Сочи упал на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом ситуация в горном кластере выглядит лучше. В это же время Мкртчян считает, что россияне не смогут полностью отказаться от летнего отпуска.
"Туризм – это последнее, на чем люди экономят деньги. Отдыхать они поедут. Потому что отдых связан со здоровьем", – отметил эксперт.
Ранее выяснилось, что почти половина россиян предпочитают делить расходы в поездках поровну. Еще 39% респондентов оплачивают только собственные траты.
Наиболее популярна модель равного распределения бюджета среди путешественников 25–34 лет. Ее выбирают около половины опрошенных в этой группе. Женщины чаще предпочитают раздельный бюджет.
