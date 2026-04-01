01 апреля, 15:22

Почти половина россиян могут отказаться от отпуска летом

Фото: depositphotos/.shock

Почти половина россиян планируют отказаться от летнего отпуска, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на свой опрос, в котором приняли участие 18 888 читателей.

45% респондентов ответили отрицательно на вопрос "Планируете ли вы летний отпуск?". При этом еще 37% опрошенных сказали, что планируют отпуск и намерены провести его в России. Лишь 18% могут уехать отдыхать за границу.

Вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян объяснил, что по стране в целом отмечается небольшой рост турпотока, но при этом пляжный отдых показывает "удручающие цифры".

По его словам, турпоток в Сочи упал на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом ситуация в горном кластере выглядит лучше. В это же время Мкртчян считает, что россияне не смогут полностью отказаться от летнего отпуска.

"Туризм – это последнее, на чем люди экономят деньги. Отдыхать они поедут. Потому что отдых связан со здоровьем", – отметил эксперт.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян предпочитают делить расходы в поездках поровну. Еще 39% респондентов оплачивают только собственные траты.

Наиболее популярна модель равного распределения бюджета среди путешественников 25–34 лет. Ее выбирают около половины опрошенных в этой группе. Женщины чаще предпочитают раздельный бюджет.

