Маркетолог Чирков: почти половина россиян предпочитают делить расходы в поездках поровну

Почти половина россиян (45%) предпочитают делить расходы в поездках поровну. Еще 39% респондентов оплачивают только собственные траты, рассказал "Газете.ру" маркетолог Иван Чирков.

Наиболее популярна модель равного распределения бюджета среди путешественников 25–34 лет. Ее выбирает около половины опрошенных в этой группе.

Женщины чаще предпочитают раздельный бюджет. Примерно 43% оплачивают только свои расходы (среди мужчин – 31%). В то же время каждый пятый мужчина (21%) берет на себя все траты в поездке. Полностью оплачивает путешествие за двоих лишь небольшая доля респондентов – 6%.

Чаще всего россияне путешествуют с семьей – 53% проводят отпуск с супругом или супругой и детьми. При этом вопрос финансовых договоренностей остается ключевым для комфортного отдыха.

"Для трети россиян (34%) критически важно совпадение ожиданий по бюджету поездки при выборе попутчика. И этот подход отлично себя оправдывает: конфликты из-за финансов в отпуске возникают всего у 8% опрошенных, 57% россиян при этом вообще никогда не сталкиваются с конфликтами в путешествиях", – отметил Чирков.

Ранее вице-президент РСТ рассказал, что поездка в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. Среди российских туристов очень популярны туры на остров Хайнань.

Эксперт также посоветовал составить и оплатить программу до перелета. Китай является популярным направлением во всем мире, поэтому билетов на экскурсии при покупке день в день может не хватить. Кроме того, карты российских банков в Китае не работают, поэтому проще осуществить все выплаты заранее, находясь в России.