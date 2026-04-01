Москвичам напомнили, когда менять резину на авто и куда сдавать шины на утилизацию

Весной автомобилисты традиционно готовятся к замене зимних шин на летние и утилизации изношенных покрышек. Специалисты рекомендуют переобувать машину только с наступлением устойчивого потепления и среднесуточной температуры выше плюс 7 градусов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), именно при такой температуре зимняя резина начинает терять свои свойства, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Дополнительный риск создают ночные заморозки и гололедица, особенно за пределами города, поэтому замену шин советуют проводить только при стабильном потеплении.

На данный момент в Москве работает около 2,5 тысячи предприятий автосервиса, часть из которых специализируется на шиномонтаже. В среднем одна мастерская обслуживает до 4 автомобилей в час, что позволяет справляться с сезонным наплывом клиентов. Многие сервисы предлагают онлайн-запись, комплексные услуги, гибкий график и безналичную оплату, отметили в департаменте торговли и услуг.

Отдельное внимание уделяется правильной утилизации старых покрышек. Их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры, поскольку резина наносит вред окружающей среде при разложении. Для переработки в столице работает проект "Экоточки Москвы".

"Экоточки" – это специализированные контейнеры и пункты приема ненужных вещей, расположенные рядом с жилыми домами, парками, торговыми центрами, общественными пространствами. 14 точек по всей Москве бесплатно принимают ненужные покрышки на переработку. Столичные автомобилисты охотно участвуют в нашем проекте – в прошлом году они сдали почти 600 тонн шин", – сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Перед сдачей шины необходимо очистить от грязи и снять с дисков. Адреса пунктов приема доступны на сайте проекта.

В дальнейшем покрышки перерабатывают механическим и термическим способом. Из резины получают крошку для покрытий детских и пешеходных зон, а также сырье для промышленности, включая технический углерод и газовые фракции.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, что по действующим правилам ездить на летних шинах можно с 1 марта. Зимний комплект резины нельзя применять при устойчивых плюсовых температурах.


