Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 16:00

Шоу-бизнес

В Шанхае отменили концерт комика Нурлана Сабурова

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова, который должен был состояться в Шанхае 4 апреля, отменен, следует из заявления, размещенного на странице приложения для покупки билетов.

Причины отмены мероприятия не сообщаются. Возврат средств за приобретенные билеты начат 30 марта и будет осуществлен автоматически. Цена билетов составляла от 380 до 1 480 юаней, то есть от 4,2 до 16,4 тысячи рублей.

Сообщений об отмене другого концерта Сабурова, который запланирован в Гуанчжоу 2 апреля, в настоящий момент нет. Однако, согласно данным афиш, 3 апреля у комика запланирован концерт в Пекине, но билеты так и не поступили в продажу, а название площадки не указано.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято в рамках обеспечения национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Журналисты предположили, что основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства. По данным СМИ, комик пытался легализовать доходы, полученные в РФ, через посредников, не соблюдая установленные правила.

После инцидента юморист вернулся на родину – в Казахстан. Однако комитет национальной безопасности республики начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Мероприятия были инициированы после заявления активиста Марата Турымбетова, который утверждал, что летом 2025 года Сабуров передал 10 мотоциклов российской армии в зоне спецоперации.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика