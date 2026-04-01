В Шанхае отменили концерт комика Нурлана Сабурова

Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова, который должен был состояться в Шанхае 4 апреля, отменен, следует из заявления, размещенного на странице приложения для покупки билетов.

Причины отмены мероприятия не сообщаются. Возврат средств за приобретенные билеты начат 30 марта и будет осуществлен автоматически. Цена билетов составляла от 380 до 1 480 юаней, то есть от 4,2 до 16,4 тысячи рублей.

Сообщений об отмене другого концерта Сабурова, который запланирован в Гуанчжоу 2 апреля, в настоящий момент нет. Однако, согласно данным афиш, 3 апреля у комика запланирован концерт в Пекине, но билеты так и не поступили в продажу, а название площадки не указано.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято в рамках обеспечения национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Журналисты предположили, что основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства. По данным СМИ, комик пытался легализовать доходы, полученные в РФ, через посредников, не соблюдая установленные правила.

После инцидента юморист вернулся на родину – в Казахстан. Однако комитет национальной безопасности республики начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Мероприятия были инициированы после заявления активиста Марата Турымбетова, который утверждал, что летом 2025 года Сабуров передал 10 мотоциклов российской армии в зоне спецоперации.

