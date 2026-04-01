Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 15:40

Транспорт

"КАМАЗ" может перейти на четырехдневную рабочую неделю с 1 июня

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

ПАО "КАМАЗ" рассматривает вариант внедрения на производстве 4-дневного графика с 1 июня 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

Уточняется, что такое решение может быть принято на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России. В самой компании в числе причин отметили "слабые перспективы" роста рынка и давление "остатков завезенной" техники от производителей из КНР.

При этом о переходе на трехдневный рабочий график речи не идет, а окончательное решение примут по итогам оценки результатов продаж за апрель и май. Кроме того, компания рассматривает возможность сокращения производственного плана на 2026 год.

Решение о сокращении рабочего времени и производственного плана, в случае его одобрения, не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство. При этом компания пообещала выполнить перед трудовым коллективом все социальные обязательства.

"Приоритетным направлением производственной деятельности ПАО "КАМАЗ" остается безусловное выполнение заказа министерства обороны и других государственных заказчиков", – указали в компании.

По данным агентства "Автостат", продажи новых тяжелых грузовиков в РФ за январь – февраль 2026 года сократились на 40% по сравнению с прошлым годом. Продажи "КАМАЗа" снизились на 15%.

В сентябре 2025 года четырехдневный рабочий график вводила компания "АвтоВАЗ". Затем, в декабре 2025 года, автоконцерн решил вернуться на пятидневную рабочую неделю. При этом подробности о решении вернуться к обычному графику не приводились.

бизнестранспортавто

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика