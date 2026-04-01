01 апреля, 16:03

Политика

МИД РФ прекратит аккредитацию журналиста голландского СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия прекратит аккредитацию голландского журналиста в ответ на решение Нидерландов выдворить из страны российского представителя СМИ в Гааге. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее власти Нидерландов отказались продлить вид на жительство шеф-корреспонденту РИА Новости в Гааге. Миграционная служба страны объяснила это санкциями. Решение властей обжаловано в суде.

"Так как практика притеснений, дискриминации в отношении российских журналистов с нидерландской стороны не прекратилась, вопреки советам их собственных дипломатов в Москве, мы это оставить так не можем", – сказала Захарова.

При этом Москва много месяцев находилась в контакте с представителями Амстердама и искала различные варианты развязки ситуации, добавила она.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы России и планировал собирать разведданные в уезде Ида-Вирумаа.

У Журавлева был вид на жительство в Эстонии, но в основном он находился на территории России. Выслать его попросили в полиции безопасности республики.

