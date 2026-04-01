Магомед Адиев покинул пост главного тренера ФК "Крылья Советов"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Магомед Адиев покинул пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов", сообщила пресс-служба команды.

Решение было принято по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Булатов.

"Благодарим Магомеда Мусаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в публикации.

Адиев возглавил команду перед стартом сезона-2025/26. Под его руководством клуб после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского "Динамо", объяснив тем, что намерен сосредоточиться на национальной сборной России. Временно исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев. Позднее он стал главным тренером команды.