Минцифры заявило, что электронная почта на "Госуслугах" обезопасит получение уведомлений

Появление электронной почты на портале "Госуслуги" сделает процесс получения уведомлений от госорганов более простым и безопасным. Об этом сообщило Минцифры РФ.

В министерстве напомнили, что одной из мер поддержки "Почты России" станет закрепление статуса электронной почтовой системы на федеральном уровне. То есть через нее можно будет доставлять юридически значимые сообщения от госорганов гражданам и бизнесу.

Ведомство добавило, что обычные граждане смогут пользоваться системой бесплатно. Если сейчас некоторые уведомления они получают по электронной почте, а некоторые – в бумажном виде, то при появлении системы все сообщения будут находиться в одном месте. Использовать такой почтовый ящик они смогут на добровольной основе. Кроме того, у них будет возможность определять круг лиц, отправляющих им сообщения.

Кроме того, для получения писем от госорганов больше не нужно будет ожидать почтальона или приходить в отделение почты. Заказные же письма можно получать и в бумажном виде.

"При этом такое направление не будет исключать возможности получения юридически значимых сообщений в ином виде, в том числе на бумажном носителе", – уточнили в Минцифры.

Также будет создана и специальная электронная почта для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для них получение писем будет платным.

Помимо этого, согласно законопроекту о мерах поддержки "Почты России", квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут переведены в электронную форму и начнут приходить в личные кабинеты на "Госуслугах". Это должно сэкономить расходы на бумагу, а полученные средства направят на развитие почтовой инфраструктуры.

