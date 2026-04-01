Новости

Новости

01 апреля, 12:15

Технологии

Сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови включены в "белый список"

Фото: 123RF.com/habrovich

Сервисы для контроля уровня сахара в крови включены в "белый список" ресурсов, доступ к которым сохраняется в периоды отключения интернета по соображениям безопасности, сообщили в Минцифры РФ.

В частности, в перечень вошли системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Эти сервисы позволяют получать на смартфоны данные об уровне сахара в крови с персональных медицинских приборов.

Включение в "белые списки" происходит по согласованию с профильными ведомствами и при соответствии требованиям органов. Главным условием для включения в перечень является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории России.

В Госдуме подчеркивали, что "белые списки" войдут все повседневные онлайн-ресурсы, кроме тех, что могут представлять угрозу. Таким образом, россиянам будут по-прежнему доступны приложения банков, мобильных операторов, маркетплейсы, доставки, такси, "Госуслуги" и прочие повседневные сервисы.

