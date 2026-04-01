Серия лекций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний прошла в Москве при поддержке военного врача, заместителя начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко и сторонника партии "Единая Россия" Дмитрия Назарова.

Врач выступил с лекцией о важности физической активности и профилактики сердечных заболеваний. Цикл лекций для жителей, посвященных профилактике болезней сердца и сосудов, состоялся в Юго-Западном административном округе Москвы. Одну из первых встреч провели в досуговом центре Обручевского района Москвы с участием кардиохирургов.

"Как специалист по кардиохирургии я могу прооперировать сердце, но гораздо важнее не доводить его до операционного стола. Если медицина "чинит поломки", то физкультура позволяет их предотвратить", – подчеркнул Назаров.

В рамках выступления Назаров также перечислил базовые рекомендации для поддержания здоровья сердца, включая ходьбу, отказ от вредных привычек и контроль массы тела.

Организаторы отметили, что проект направлен на повышение медицинской грамотности населения, а в дальнейшем планируется продолжить серию просветительских встреч для жителей Москвы.

