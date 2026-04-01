Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

01 апреля, 13:06

Город

Военный врач Дмитрий Назаров принял участие в серии лекций о здоровье сердца в Москве

Фото: Алексей Прозоров

Серия лекций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний прошла в Москве при поддержке военного врача, заместителя начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко и сторонника партии "Единая Россия" Дмитрия Назарова.

Врач выступил с лекцией о важности физической активности и профилактики сердечных заболеваний. Цикл лекций для жителей, посвященных профилактике болезней сердца и сосудов, состоялся в Юго-Западном административном округе Москвы. Одну из первых встреч провели в досуговом центре Обручевского района Москвы с участием кардиохирургов.

"Как специалист по кардиохирургии я могу прооперировать сердце, но гораздо важнее не доводить его до операционного стола. Если медицина "чинит поломки", то физкультура позволяет их предотвратить", – подчеркнул Назаров.

В рамках выступления Назаров также перечислил базовые рекомендации для поддержания здоровья сердца, включая ходьбу, отказ от вредных привычек и контроль массы тела.

Организаторы отметили, что проект направлен на повышение медицинской грамотности населения, а в дальнейшем планируется продолжить серию просветительских встреч для жителей Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году. Мэр столицы подчеркнул, что она сделала мощный рывок, стала более персонализированной, технологичной и доступной. В настоящее время по новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров. В поликлиниках – полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт.

Читайте также


медицинагород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика