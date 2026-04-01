01 апреля, 13:50

В школах РФ вместо звонков прозвучат мелодии, посвященные космосу и путешествиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах в апреле вместо стандартных звонков прозвучат музыкальные композиции, посвященные космосу и путешествиям. Изменения внесут в честь Дня космонавтики, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В частности, школьники смогут услышать главную тему из мультфильма "Тайна третьей планеты", произведение "14 минут до старта", тему из симфонической сказки "Петя и волк", фрагменты песен "Знаете, каким он парнем был" и "Прекрасное далеко".

Ранее стало известно, что география, информатика и обществознание вошли в первую тройку предметов основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору в 2026 году. На сдачу экзамена по географии зарегистрировались 774 тысячи школьников, по информатике – более 691 тысячи, по обществознанию – более 663 тысяч.

При этом превалирующим предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для гуманитарных вузов России в 2027 году станет история, уточняли в Рособрнадзоре.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

