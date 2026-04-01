В школах РФ вместо звонков прозвучат мелодии, посвященные космосу и путешествиям

В российских школах в апреле вместо стандартных звонков прозвучат музыкальные композиции, посвященные космосу и путешествиям. Изменения внесут в честь Дня космонавтики, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В частности, школьники смогут услышать главную тему из мультфильма "Тайна третьей планеты", произведение "14 минут до старта", тему из симфонической сказки "Петя и волк", фрагменты песен "Знаете, каким он парнем был" и "Прекрасное далеко".

Ранее стало известно, что география, информатика и обществознание вошли в первую тройку предметов основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору в 2026 году. На сдачу экзамена по географии зарегистрировались 774 тысячи школьников, по информатике – более 691 тысячи, по обществознанию – более 663 тысяч.

При этом превалирующим предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для гуманитарных вузов России в 2027 году станет история, уточняли в Рособрнадзоре.

