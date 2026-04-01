01 апреля, 13:07

Совфед одобрил уголовное наказание за отрицание и одобрение геноцида советского народа

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или прославление геноцида советского народа. За данные действия, а также оскорбление памяти его жертв будет грозить до 3 лет лишения свободы.

Вместе с тем норма предусматривает наказание в виде 5 лет заключения за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов, находящихся как на территории России, так и за ее границами.

Соответствующая инициатива получила поддержку правительства России и Госдумы. Проект предполагает корректировку статей 243.4 "Осквернение воинских захоронений" и 354.1 "Реабилитация нацизма" УК РФ.

Как поясняли авторы нововведения, изменения устраняют правовой пробел. Поскольку в приговоре Нюрнбергского трибунала не использовался термин "геноцид", привлечь к ответственности за его отрицание по действующей норме было невозможно.

В свою очередь, Владимир Путин ранее заявлял, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Президент подчеркивал, что однозначная оценка им была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. При этом его нормы и принципы по-прежнему актуальны и помогают противостоять попыткам исказить исторические факты.

