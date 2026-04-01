Новости

Новости

01 апреля, 12:37

9 человек пропали после начала пожара на "Нижнекамскнефтехиме"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Спиридонов Олег

После начала пожара на заводе "Нижнекамскнефтехима" не вышли на связь 9 человек, в том числе сотрудники подрядных организаций, сообщила пресс-служба компании.

В компании уточнили, что все усилия МЧС и служб предприятия сейчас направлены на поиск и спасение этих людей.

"С семьями каждого сотрудника, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно на связи специалисты кадровой службы предприятия и корпоративные психологи", – говорится в сообщении.

Вместе с тем все производства предприятия, за исключением поврежденного в результате ЧП, продолжают функционировать в штатном режиме. Риски повторного распространения огня отсутствуют, добавили в компании.

Расследованием инцидента занимается комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия. Поврежденный участок производства в настоящее время регламентно изолирован для обеспечения безопасности завода.

О пожаре в промышленной зоне города Нижнекамска в Татарстане стало известно 31 марта. Предварительно, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука произошло воспламенение газовой смеси на площади 1 тысяча квадратных метров, за которым последовал взрыв. Позже возгорание удалось локализовать.

В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. Из них 10 человек были доставлены в Москву специальным бортом МЧС РФ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В городе объявлен трехдневный траур.

Также в компании заявляли, что предприятие выплатит по 10 миллионов рублей родственникам погибших. Уточнялось, что эта сумма поступит на счета семей вне зависимости от места работы жертв. Также предприятие возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами.

