01 апреля, 12:52

Культура

Серия постановок "Прозрачное солнце осени" пройдет в апреле в театре "Сфера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Серия постановок "Прозрачное солнце осени", состоящая из двух спектаклей, пройдет в апреле в Московском драматическом театре "Сфера", передает портал мэра и правительства города.

В частности, 2-го числа на основной сцене зрителей ждет премьера спектакля "Прошлогодний снег", основанного на рассказах "На полустанке" Юрия Казакова, "Прошлогодний снег" Юрия Домбровского, а также "Неоконченный холст" и "Прозрачное солнце осени" Юрия Трифонова. В постановке затронуты 4 ключевые темы: любовь, выбор, утраты и ответственность.

11 апреля горожане смогут посетить пьесу "Свечечка", созданную по произведениям "Голубиная гибель" Трифонова и "Свечечка" Казакова. Премьера спектакля состоялась еще 7 марта на камерной сцене. Вторая часть дилогии представляет собой диалог героев на близком расстоянии.

Главный режиссер театра "Сфера" народный артист России Александр Коршунов раскрыл, что выбрал всех 3 писателей в качестве основы для своих постановок из-за их уникальности. В частности, их произведения отражают лучшие традиции русской литературы, такие как глубина, человечность, психологизм, душевность, атмосферность и простота.

Делясь подробностями создания спектакля "Прошлогодний снег", он подчеркнул, что постановка поднимает множество важных вопросов. В частности, в ней рассказывается о духовных исканиях человека, о поиске смысла жизни, опоры, счастья и любви.

"Для нас очень важным было то, что спектакль по их рассказам получил высокую оценку зрителей. Это окрыляет, ведь что может быть дороже, чем выбор зрителей? Мы тоже этот спектакль очень любим, и он должен был снова появиться в репертуаре театра. Хотелось в нем что-то дожать и доделать, так как для нас он очень важен", – добавил Коршунов.

Билеты на оба мероприятия можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) покажет спектакль "Анна Каренина" 25 июня. Постановка стала главной балетной премьерой 107-го сезона.

Спектакль расскажет историю Анны Карениной и покажет судьбу Константина Левина. В основу постановки легли сопоставление страсти и созидательного поиска героев.

