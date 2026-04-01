Матвиенко предложила отправить сенатора в космос

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить в космос зампреда комитета СФ по экономполитике Мурата Хапсирокова. Она сказала об этом во время выступления главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова на пленарном заседании палаты.

"Вы у нас в космос не собираетесь? Потому что вы у нас так очень тесно связаны. Давайте, у нас сенатора еще не было в космосе", – предложила Матвиенко.

При этом она добавила, что Хапсирокова можно отправить в космос как туриста, за деньги. Сенатор ответил, что готов выполнить любое поручение Матвиенко.

Ранее Баканов рассказал, что "Роскосмос" планирует до 2027 года пуски одного пилотируемого корабля и 3 грузовых к МКС. Он также добавил, что в настоящий момент космическая отрасль работает на технологический суверенитет, социально-экономическое развитие и обороноспособность РФ.

