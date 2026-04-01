Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 12:44

Политика

Удары повредили Свято-Николаевский собор в Тегеране

Фото: AP Photo/Mohsen Ganji

Здания Свято-Николаевского собора в Тегеране были повреждены в результате ударов вблизи храмового комплекса. Об этом сообщило посольство России в Иране.

Утром 1 апреля рядом с собором разорвались 2 ракеты. В основном здании и хозяйственных постройках были выбиты окна и двери. Также серьезно пострадал расположенный поблизости Русский старческий дом, у которого обрушилась кровля.

При этом, как уточнили в посольстве, жертв и пострадавших нет. При этом инцидент произошел в период Великого поста и накануне Пасхи, из-за чего православная община в Тегеране оказалась лишена возможности посещать храм. подчеркнули дипломаты.

Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе началась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли первые совместные удары по Ирану.

Как заявлял американский лидер Дональд Трамп, Исламская Республика якобы согласилась с большей частью его плана по урегулированию конфликта. Однако МИД Ирана позднее опроверг его слова, уточнив, что не приемлет прекращения огня, а требует полной остановки войн во всем регионе.

политикапроисшествияза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика