Новости

Новости

01 апреля, 12:13

Культура

Михаил Боярский в седьмой раз стал дедушкой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

У старшего сына народного артиста РСФСР Михаила Боярского в феврале появился на свет пятый ребенок. Об этом в беседе с изданием Starhit сообщила супруга актера Лариса Луппиан.

Она поблагодарила всех за поздравления, но отказалась раскрывать подробности. По словам Луппиан, сейчас семья ведет закрытый образ жизни, поэтому вряд ли ее дети будут рады, если она начнет делиться впечатлениями.

Ранее актер Александр Ильин – младший, известный по роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Его супруга Юлия Мартынова выложила в соцсети фото, которые были сделаны в момент ожидания рождения дочери.

Старший сын актера Александр появился на свет в марте 2018 года. В апреле 2021-го родился второй мальчик Ярослав.

