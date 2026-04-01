Михаил Галустян признался, что хотел бы сыграть драматическую роль в кино

Актер Михаил Галустян в беседе с "Газетой.ру" признался, что хотел бы временно оставить комедию ради драматической роли. Артист поделился, что его мечта – воплотить на экране образ своего деда.

Галустян рассказал, что стремится попробовать для себя новые грани в кино и ждет возможности удивить зрителей серьезной ролью. Особый интерес у него вызывает история его деда Ншана Галустяна, в честь которого, как отметил актер, его назвали, хотя об этом знают не все.

По словам шоумена, дед был настоящим героем и человеком чести: в молодости окончил Ейское летное училище, участвовал в войне, защищал Новороссийск, получил ранение, но после госпиталя вновь вернулся на фронт и продолжил летать на бомбардировщике. Актер подчеркнул, что таких людей сегодня редко показывают в кино и ему очень хотелось бы представить именно такого героя – сильного, скромного и настоящего, на которого можно равняться.

Галустян также отметил, что у него нет конкретного режиссера, с которым он мечтал бы поработать, – для него всегда в приоритете сценарий. Изучая новый проект, актер прежде всего думает о том, насколько эта работа ему интересна.

Он подчеркнул, что старается советоваться с близкими и не бросать слов на ветер, например, заявляя, что готов похудеть на 40 килограммов или, напротив, не готов к каким-то условиям. Сначала, по его словам, необходимо понять, что представляет собой проект и познакомиться с героем.

"Но после съемок в Индии могу с уверенностью сказать, что жесткие условия меня уже не пугают", – добавил Галустян.

Ранее Галустян исполнил роль преступника в российско-индийском фильме "Королек моей любви". Согласно сюжету, полицейский в исполнении комика Демиса Карибидиса будет бороться с преступником. Позже герои узнают, что они являются братьями, и решат разобраться, почему их разлучили в детстве.