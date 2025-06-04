Мать Александра Реввы Рачеева: мама Галустяна с юмором отреагировала на его развод с женой

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Мать российского комика и актера Михаила Галустяна Сусанна с юмором отреагировала на развод сына с женой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на мать шоумена и певца Александра Реввы Любовь Рачееву, которая общается с женщиной.

Рачеева уточнила, что мать Галустяна живет в Сочи. Именно поэтому, когда женщина узнала о разводе сына, позвонила подруге. Та, по словам матери Реввы, заявила с юмором, что разводятся все, в том числе и политики.

"Не знаю, что там у них происходит", – уточнила Рачеева.

Она также предположила, что Галустян мог развестись с женой формально, чтобы разделить деньги. При этом она обратила внимание, что семья комика не нуждается в деньгах. Кроме того, мать Реввы считает, что от случившегося финансово никто не пострадал.

Галустян объявил о разводе со своей женой Викторией после 18 лет брака в конце апреля. Он отметил, что расстался с супругой без конфликтов и обид, а сейчас они находятся в хороших отношениях.

Пара познакомилась в ночном клубе Краснодара в 2003 году. В 2007-м они соединили себя узами брака. У них родились две дочери – Эстелла и Элина.