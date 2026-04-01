Интервалы движения были увеличены на Замоскворецкой линии метро из-за самоката на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной послужил самокат на путях. К настоящему моменту поезда снова следуют по графику.

1 апреля в столице стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. Для пользователей подготовили 60 тысяч электросамокатов, вместе с тем и новые модели, а также 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи улучшенных электроскутеров и механические велосипеды – 200 взрослых и 50 детских.

Арендовать транспорт можно только после верификации через Mos ID. При этом доступ запрещен для пользователей младше 18 лет.

