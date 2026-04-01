01 апреля, 11:15

Город

Медиабанк "Мосфото" подготовил подборку к Международному дню птиц

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Столичный медиабанк "Мосфото" подготовил тематическую подборку к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На фотографиях запечатлены обитатели Московского зоопарка, пернатые "Городской фермы" на ВДНХ, а также лебеди, утки, голуби и другие птицы, которые живут в парках, усадьбах и на улицах города.

Файлы в "Мосфото" проверены и легальны. Их можно бесплатно публиковать в соцсетях, мессенджерах и СМИ при условии указании источника – foto.mos.ru.

В честь Международного дня птиц Московский зоопарк подготовил познавательную программу. Для гостей проведут квесты, мастер-классы и лекции. Мероприятия также пройдут в Дарвиновском музее и Биокластере на ВДНХ. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

