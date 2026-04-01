В Московском зоопарке подготовили программу к Международному дню птиц

Московский зоопарк подготовил тематическую программу к Международному дню птиц. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, с 1 по 5 апреля с 09:00 до 20:00 пройдет квест "Неделя птиц". Участникам предложат маршрут с загадками о птицах зоосада. Итоги мероприятия опубликуют 8 апреля на страницах зоопарка в соцсетях, а победителей пригласят на спецпрограмму 11 апреля. Вход осуществляется по билету в зоопарк.

Интерактивные квесты состоятся 1 и 3 апреля в 14:00. Горожане ответят на вопросы и выполнят задания. Вход осуществляется по предварительной записи и билету в зоопарк.

Также 2–4 апреля с 12:00 до 14:00 в павильоне "Дом птиц" можно посетить мастер-класс "Мастерская пингвина Робина". Гостям предложат создать сувениры в виде птиц из экологичных материалов. Вход – по билету в зоопарк.

Кроме того, тематическую программу подготовили и другие площадки. Например, в Дарвиновском музее 4 апреля с 10:30 до 16:00 можно посетить занятие "Кто поет?". На нем все желающие смогут попробовать определить голоса птиц. Вход – по билету в музей.

В тот же день с 10:30 до 16:00 состоится занятие "Как правильно сделать домик для птиц", на котором москвичам и туристам расскажут секреты изготовления домика для пернатых. Вход осуществляется по билетам в музей.

С 10:30 до 16:00 также пройдет квест "Чомга – птица года 2026 года". Посетителям предложат выполнить задания с помощью гусиного пера. Для участия необходимо купить билет в Дарвиновский музей.

Между тем в Биокластере на площадке павильона № 28 "Пчеловодство" 11 апреля в 14:30 состоится мастер-класс совместно с "Городской фермой" на ВДНХ. Все желающие сделают фигурки скворца и скворечника в технике аппликации. Вход – по билетам в павильон.

В Международный день птиц для горожан также подготовили и другие мероприятия. В частности, 1–3 апреля с 12:00 до 14:00 в Московском зоопарке пройдут мини-экскурсии. Их будут проводить каждые 30 минут в левом и правом крыле павильона "Дом птиц". Вход осуществляется по билету в зоосад.

2 и 4 апреля в 14:00 в зоопарке состоится еще одна экскурсия, посвященная птицам. Москвичам расскажут секрет Большого Пресненского пруда и историю пернатых, представленных в зоопарке. Вход доступен по предварительной регистрации и билету в зоосад.

Тем временем в Дарвиновском музее 4 апреля с 10:30 до 16:00 пройдут занятия "Перья и пух под микроскопом" и "Как устроена скорлупа яиц?". Гости рассмотрят перья и скорлупу пернатых под микроскопом и попытаются определить птиц по перу. Вход – по билетам в музей.

В этот же день в 12:30 все желающие смогут послушать лекцию "Птицы Москвы". Место сбора – мультимедийных центр "Эко-Москва". Чтобы принять участие, необходимо приобрести билет в музей.

В 13:30 также пройдет экскурсия по экспозиции "Пингвины". Посетителям расскажут об особенностях строения этих птиц, их происхождении и образе жизни. Вход – по билетам на выставку.

В 15:00 ученый и писатель Владимир Горбатовский прочитают лекцию "В дебрях уссурийской тайги". Слушатели узнают о дикой природе, национальных парках и заповедниках Уссурийского края. Место сбора – мультимедийный центр "Эко-Москва", вход – по билетам в музей.

На следующий день, 5 апреля, в 11:00 в Московском зоопарке проведут лекцию "Курица не птица?", посвященную теме эволюции. Мероприятие пройдет в образовательном центре по адресу улица Красная Пресня, дом 4а. Вход – по билетам.

11 апреля в 16:00 в Биокластере на ВДНХ научный сотрудник Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Ольга Калашникова проведет экскурсию, на которой расскажет, кого называют синантропами и как птицы строят себе гнезда. Вход – по билетам.

Помимо этого, Московский зоопарк подготовил онлайн-викторину с вопросами о птицах. Она будет проходить на страницах учреждения в соцсетях с 1 по 5 апреля. Билеты на все мероприятия доступны в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Московский зоопарк изменил свой режим работы. Теперь посетители могут находиться на территории зоосада с 09:00 до 20:00. Сам вход будет открыт до 19:00. Терминалы и дежурные кассы будут работать с 08:00 до 19:00.