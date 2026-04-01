01 апреля, 09:38

Город

В Коммунарке построят новый кампус МГТУ "Станкин"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Коммунарка на территории административно-делового центра появится новый кампус МГТУ "Станкин". Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов составит около 232 тысяч квадратных метров. В кампусе разместят учебно-лабораторные корпуса, административные здания и общежития. Проект уже находится на стадии разработки.

Как уточнили в столичном стройкомплексе, новый кампус станет частью формирующегося многофункционального кластера с образовательными, культурными и деловыми объектами.

Руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что в состав кампуса войдут техполигон, культурно-досуговый центр и конгрессно-выставочные пространства. Также предусмотрены лаборатории, аудитории, компьютерные классы и коворкинги. Помимо этого, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и головного центра компетенций. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее Собянин сообщал, что Москва входит в число мировых лидеров по качеству школьного образования. Для работы по новым стандартам более 14 тысяч педагогов начальных классов прошли специальную подготовку.

Кроме того, столица продолжает развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), в которую внедрили сервис "Цифровой учитель".

городстроительство

