01 апреля, 09:28

Общество

Путин поздравил евреев России с праздником Песах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Этот особо почитаемый иудеями праздник напоминает о важнейших событиях древней истории еврейского народа, его стремлении к свободе, символизирует торжество любви, добра и справедливости", – заявил президент.

Он отметил, что жизнь еврейской общины России насыщенна и многогранна. Путин добавил, что российские евреи уделяют особое внимание сохранению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, а также воспитанию детей.

Кроме того, подчеркнул глава государства, они принимают активное участие в благотворительных акциях и вместе с представителями разных религий работают над реализацией важных для общества просветительских и образовательных проектов.

Ранее Путин поздравлял мусульман страны с Ураза-байрамом. Он отметил, что российские мусульмане бережно хранят исторические и духовные традиции предков и с размахом отмечают этот праздник в своих общинах и семьях.

