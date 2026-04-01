Сезон летних веранд открыт в Москве

Фото: пресс-служба ДТиУ

В Москве открылся сезон летних веранд кафе и ресторанов, который при комфортной погоде традиционно продлится до 1 ноября. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Предпринимателям, планирующим обустроить подобную площадку, напомнили, что ее нужно внести в городскую схему размещения. На данный момент в этом документе представлено свыше 5 тысяч столичных заведений, то есть почти каждое пятое.

"Летние веранды – часть облика современной Москвы. Они привлекают горожан и туристов своей атмосферой и уютом. За последний год их количество в схеме размещения выросло более чем на 20%", – отметила Сергунина.

На динамику повлияло и появление в 2025-м на портале mos.ru услуги по упрощенному согласованию сезонных объектов. Теперь для простых конструкций, не требующих монтажа оборудования, это предлагают делать в уведомительном порядке. Например, на верандах должны находиться только зонты, столы, стулья и компактные элементы цветочного оформления.

Кроме того, город предоставляет рестораторам возможность сохранять такие сезонные площадки и в холодные месяцы, благодаря чему владельцы заведений экономят на установке и демонтаже объектов.

Разобраться в правилах размещения летних веранд помогают эксперты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы и столичного Объединения административно-технических инспекций, которые регулярно проводят индивидуальные консультации и бесплатные вебинары.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Машины оснастили поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города. Помимо этого, на склады временного хранения были вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов.