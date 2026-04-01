Более 170 нарушителей миграционного законодательства выявлены в столице в ходе рейда

Фото: 77.мвд.рф

В ходе рейда сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ выявили более 170 нарушителей миграционного законодательства, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. МВД добавило, что 29 нарушителей были привлечены к ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания)". На одного иностранного гражданина составлен протокол по статье "Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета".

Еще 146 человек совершили правонарушение по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ".

В настоящий момент устанавливаются работодатели, которые допустили к работе иностранных граждан без разрешительных документов. К ним также будут применены меры административного воздействия.

Рейды проводились в районах Северное Тушино, Хорошево-Мнёвники, Строгино и Покровское-Стрешнево.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД РФ разработало проект поправок в КоАП, которые предполагают усиление ответственности для иностранных граждан за правонарушения, связанные с экстремизмом, а также с угрозой общественной и информационной безопасности.

