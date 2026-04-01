01 апреля, 11:38

Экономика

Орешкин предрек "смерть" традиционных банков

Фото: 123RF.com/aoo3771

Банки в традиционном виде "должны на самом деле умереть". Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на форуме "ТОЛК".

"Если посмотреть на американскую финансовую систему, она сжирает 2% мирового ВВП. Это слишком большой платеж человечества за довольно простую услугу по управлению средствами", – цитирует его ТАСС.

Орешкин также назвал российскую финансовую систему самой эффективной и современной в мире, в том числе по доступу граждан к услугам. По его словам, она не потребляет столько у экономики общества, сколько американские банки. Проблем еще много, но эффективность и стоимость услуг для россиян одна из низких в мире, что является большим достижением участников рынка и регуляторов, подчеркнул он.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми через 2–3 года. По ее мнению, это связано со скоростью развития таких организаций, что также будет означать выравнивание условий конкуренции.

ЦБ РФ обязал кредитные организации раскрывать клиентам причины блокировки карт

экономика

