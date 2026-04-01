01 апреля, 09:53

Правила перевода денежных средств изменились в России с апреля

С 1 апреля в России вступили в силу изменения в правилах перевода денежных средств.

Обновленный приказ Минфина не вводит принципиально новых положений, а лишь уточняет требования к заполнению платежных поручений для бюджетных переводов. При этом он не касается операций между физическими лицами.

В новой версии документа прописаны правила для перевода средств на уплату налогов, сборов, штрафов и других платежей, которые формируют доходы бюджетов страны. Также регулируются переводы на казначейские счета, открытые в Федеральном казначействе, и платежи за услуги и работы, предоставляемые автономными учреждениями.

Еще одно нововведение, начавшее действовать с 1 апреля, затрагивает требования при выдаче кредита. Банки больше не смогут учитывать неофициальные доходы заемщиков при расчете их долговой нагрузки. Теперь финорганизации обязаны использовать данные из системы "Цифровой профиль", поступающие от ФНС и Соцфонда.

Кроме того, надзор за операторами сервисов рассрочки перешел к Банку России. В частности, компании, работающие в этой сфере, сейчас обязаны предоставлять в ЦБ бухгалтерскую отчетность. Новые правила распространяются на покупку товаров и услуг для личных, семейных и других потребностей, не связанных с предпринимательством.

