Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 11:47

Иран нанес удар по нефтяному танкеру у берегов Катара

Фото: ТАСС/Zuma

Иранская крылатая ракета поразила нефтяной танкер, арендованный Qatar Energy, в территориальных водах Катара. Об этом сообщило министерство обороны эмирата.

По данным ведомства, всего по территории страны были выпущены 3 крылатые ракеты со стороны Иран. Из них системы ПВО перехватили 2, однако еще 1 достигла цели и ударила по судну.

На борту танкера находился 21 человек. Все члены экипажа были эвакуированы, погибших в результате инцидента нет. В Минобороны Катара подчеркнули, что операция по спасению экипажа проводилась в координации с профильными службами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее в результате падения обломков снаряда, перехваченного системами ПВО, произошло возгорание в нежилом здании в центральной части Дубая. Минимум 4 человека, находившиеся поблизости от строения, получили легкие травмы.

