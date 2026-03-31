Четыре человека пострадали в результате падения осколков снаряда в Дубае

В результате падения обломков снаряда, перехваченного системами ПВО, произошло возгорание в нежилом здании в районе Аль-Бадаа в центральной части Дубая. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

По меньшей мере четыре человека, находившиеся поблизости от строения, получили легкие травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При этом тип перехваченного боеприпаса в официальном заявлении не уточняется. Подробности произошедшего уточняются.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.