Путин учредил День коренных малочисленных народов и День языков народов России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указы об учреждении Дня коренных малочисленных народов и Дня языков РФ. Документы опубликованы на портале, где размещаются правовые акты.

День коренных малочисленных народов России будет отмечаться 30 апреля. По словам президента, данный праздник необходим для сохранения традиционного образа жизни, хозяйства и самобытной культуры коренных малочисленных народов страны.

День языков РФ будут отмечать 8 сентября. Этот праздник позволит сохранить и поддержать языки российских народов, указал президент.

Подписанные российским лидером указы вступают в силу со дня их подписания.

Ранее Путин потребовал провести 4 ноября церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и госнаград. Мероприятие пройдет в Кремле.

В числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры. В этот же день президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

