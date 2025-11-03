Путин распорядился провести церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства нации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин распорядился провести церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград РФ 4 ноября. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что церемония вручения премий и наград пройдет в Кремле. В числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.

В этот же день президент РФ возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Кроме того, ко Дню народного единства в Москве проведут более 400 мероприятий. Разноплановую программу подготовили "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки. Всего к ней присоединится около 350 локаций по всему городу.

