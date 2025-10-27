Собянин сообщил, что 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парковка в Москве будет бесплатной 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что решение касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон действия динамического тарифа. Однако парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в преддверии празднования и в День народного единства впервые пройдет международный фестиваль "Народы России и СНГ".

С 31 октября по 5 ноября в Москве будут организованы три площадки, на которых гости смогут посетить выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия.

Среди мероприятий – сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ", акция "Большой этнографический диктант", фотовыставка "Самая красивая страна" и многое другое.

