Вход на некоторые выставки "ГЭС-2" станет платным с 13 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Плата за вход на некоторые выставки будет взиматься с посетителей московского Дома культуры "ГЭС-2" с 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Теперь билет на одну выставку на первом этаже будет стоить 600 рублей, а на втором этаже – 400 рублей. Также за 1 000 рублей доступен единый билет на все экспозиции. Однако его можно будет приобрести в случае, если в Доме культуры проходит от трех выставок одновременно.

При этом те экспозиции, которые открылись до 13 ноября, будут бесплатными. В их число входят выставки "Ольга Чернышева. Улица Сна" и "Ямальский хронотоп".

Кроме того, горожанам будет на бесплатной основе доступно посещение экспозиций, представленных в рамках программы "ГЭС-2: Проспект" и проекта Центра художественного производства "Своды". Помимо этого, каждую первую среду месяца все выставки в Доме культуры можно будет посмотреть бесплатно.

Условия входа в здание "ГЭС-2" не изменились. Для этого нужна лишь предварительная регистрация.

Ранее "Эрмитаж" ввел бесплатный вход для всех посетителей в праздничные дни. Оплату не будут взимать в Рождество (7 января), в День защитника Отечества (23 февраля), в Международный женский день (8 марта), в День космонавтики (12 апреля), в День музеев (18 мая), в День учителя (5 октября), в День народного единства (4 ноября) и в День "Эрмитажа" (7 декабря).

Кроме того, учреждение расширило льготы для отдельных категорий посетителей. С 1 октября по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, музей могут бесплатно посещать дети до 18 лет и студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.

