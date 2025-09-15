Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 18:35

Культура

Вход в "Эрмитаж" станет бесплатным для всех 8 праздничных дней в году

Фото: 123RF/erix2005

"Эрмитаж" вводит бесплатный вход для всех посетителей на 8 праздничных дней в году, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Бесплатно посетить музей можно будет в следующие праздники:

  • Рождество (7 января);
  • День защитника Отечества (23 февраля);
  • Международный женский день (8 марта);
  • День космонавтики (12 апреля);
  • День музеев (18 мая);
  • День учителя (5 октября);
  • День народного единства (4 ноября);
  • День "Эрмитажа" (7 декабря).

Кроме того, "Эрмитаж" расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. С 1 октября по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, музей смогут бесплатно посещать дети до 18 лет и студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.

Ранее Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Мэр пригласил горожан на экспозицию, которая будет работать до февраля 2026 года, и выразил надежду на то, что она станет одной из самых посещаемых.

Читайте также


культурарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика