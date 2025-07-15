Музейный город на ВДНХ предоставил льготы участникам СВО и членам их семей

Фото: пресс-служба ВДНХ

Для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также членов их семей появилась возможность бесплатно посетить площадки Музейного города на ВДНХ, передает портал мэра и правительства Москвы.

В числе площадок для посещения – центр "Космонавтика и авиация". Гости узнают больше о мире космоса и достижениях российской космонавтики. Экспозиция включает в себя образцы техники, которая помогла изучить космическое пространство.

Также можно посетить интерактивный музейный комплекс "Буран", который расположен внутри макета орбитального корабля. Участники СВО и их семьи получат шанс почувствовать себя пилотами, совершающими посадку "Бурана" на космодром Байконур.

Еще одна локация с бесплатным входом – музей славянской письменности "Слово". Там все желающие увидят, как развивалась письменность и эволюционировали буквы.

Для бесплатного посещения любой из этих музейных площадок необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку, подтверждающую участие в СВО. Получить этот документ можно на портале "Госуслуги", в МФЦ, военкомате, воинской части или в военно-социальном центре Минобороны.

Между тем обновленную экспозицию Музея героизма, открытую в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ, посетили свыше 33 тысяч человек. На выставке представлено свыше 600 экспонатов, доставленных из зоны проведения спецоперации. При этом коллекция продолжает пополняться, в том числе и самими бойцами СВО.