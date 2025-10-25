Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В РФ впервые пройдет международный фестиваль "Народы России и СНГ", сообщила пресс-служба федерального агентства по делам национальностей.

Мероприятия состоятся в преддверии празднования и в День народного единства. Всего с 31 октября по 5 ноября в Москве организуют три площадки, на которых гости смогут посетить выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия России, а также мастер-классы.

Фестиваль начнется с пленарного заседания в Центре международной торговли, которое откроет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Программу продолжит Всероссийский форум "Народы России".

Также ожидаются всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с главами органов государственной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию государственной национальной политики.

Акция "Большой этнографический диктант" пройдет 1 ноября, а затем – церемония награждения лауреатов Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Второй день фестиваля завершится пленарным заседанием форума "Народы России".

Основные мероприятия продолжатся в кинопарке "Москино". Там пройдет сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ" и другие события, посвященные национальным символам РФ.

Кроме того, ожидаются мероприятие "Медиасреда в России и СНГ", акция "Современная музыкальная карта России", запланированная на 4 ноября, и более 300 открытых лекций, которые можно будет посетить с 1 по 4 ноября в любом регионе страны.

Также в Национальном центре "Россия" можно будет посетить фотовыставку победителей фотоконкурса "Знание.Россия – Народы России", фотовыставки "Самая красивая страна" и "Народы России", экспозицию "Путешествие по России" и VR-кинотеатр Русского географического общества. 5 ноября пройдет подведение итогов фестиваля.

Ранее стало известно, что 3 и 4 ноября в Москве организуют около 350 мероприятий в рамках проведения акции "Ночь искусств". Посетители смогут побывать на концертах, мастер-классах, кинопоказах, выставках и лекциях. Основная программа запланирована на 3 ноября. В этот день в 19:00 в Музее Николая Островского пройдет концерт "Мелодии советского кино", а в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 Государственный Дарвиновский музей представит программу "Живая планета" о развитии жизни на Земле.

