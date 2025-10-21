Горожане могут предложить идеи по развитию фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горожане смогут предложить свои идеи по развитию фестиваля "Усадьбы Москвы" в рамках нового проекта, запущенного платформой "Город идей" и столичным комитетом по туризму. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Предложения коснутся четырех ключевых направлений фестиваля, в том числе новых экскурсионных маршрутов, игр и квестов, образовательных программ и способов информирования о предстоящих событиях. Их можно будет внести с 21 по 23 октября.

Лучшие инициативы, отобранные экспертами, представят на пользовательское голосование. Идеи, набравшие наибольшее количество голосов, будут опубликованы на платформе "Город идей" и реализованы комитетом по туризму.

При этом за активное участие в проекте москвичи получат 3 тысячи баллов программы лояльности "Миллион призов", которые можно потратить на товары и услуги партнеров, направить на благотворительность, пополнить транспортную карту "Тройка" или оплатить парковку.

Помимо этого, до 27 октября горожан ждут на тематических дискуссиях в рамках проекта. Там они смогут поделиться своими впечатлениями о столичных усадьбах, рассказать о сувенирах, приобретенных в музеях, об опыте посещения иммерсивных мероприятий и о встречах с известными гостями фестиваля. Расписание обсуждений доступно на сайте проекта.

Чтобы принять участие, нужно войти в учетную запись через портал mos.ru и выбрать опцию "Присоединиться к проекту" на главной странице ресурса "Город идей". Один человек может отправить несколько предложений по разным темам.

Ранее более миллиона граждан проголосовали в проекте "Активный гражданин" за лучшие площадки "Лета в Москве". В частности, на Чистопрудном бульваре горожане могли принять участие в фестивале "Улица. Танцы", а на Гоголевском бульваре в рамках фестиваля "Арт-бульвар. Творческий активатор" проходили лекции об искусстве.

Чемпионат по симрейсингу был организован на Тверском бульваре. На Страстном бульваре в арт-пространстве "Улица. Искусство" показывали работы участников проекта "Московская жизнь в летний период", а на Петровском бульваре на площадке "Лето в движении" желающих обучали базовым техникам бокса. Площадки признали отличными 67, 66, 64, 61 и 58% респондентов соответственно.