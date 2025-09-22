"Активные граждане" выбрали лучшие площадки проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горожане выбрали лучшие площадки "Лета в Москве" в проекте "Активный гражданин". Было собрано более миллиона мнений, передает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи оценили фестивальные площадки и ответили на вопросы о культурных мероприятиях.

На Чистопрудном бульваре горожане могли принять участие в фестивале "Улица. Танцы", а на Гоголевском бульваре в рамках фестиваля "Арт-бульвар. Творческий активатор" проходили лекции об искусстве.

Чемпионат по симрейсингу был организован на Тверском бульваре. Здесь также были доступны занятия йогой, игры в пиклбол, петанк, крокет, городки и мастер-классы по макияжу.

На Страстном бульваре в арт-пространстве "Улица. Искусство" показывали работы участников проекта "Московская жизнь в летний период", а на Петровском бульваре на площадке "Лето в движении" желающих обучали базовым техникам бокса.

Площадки признали отличными 67, 66, 64, 61 и 58% респондентов соответственно.

Кроме того, этим летом в кинопарке "Москино", Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово" можно было увидеть цирки шапито. При этом каждая площадка подготовила уникальную программу.

В кинопарке зрителей отправили в виртуальное сафари по африканской саванне, а в Измайловском парке у Круглого пруда прошло шоу "Полосатый рейс". В парке "Южное Бутово" посетителей ждала современная "Магия цирка".

Однако лучшим признали цирк в кинопарке "Москино". Он получил 58% положительных отзывов.

Кроме того, летом горожане могли посетить публичные чтения в рамках проекта "Книга в городе". Площадки были открыты в Пушкинском сквере, на Театральной площади у фонтана Витали и на Сретенском бульваре.

В результате пространство в Пушкинском сквере получило 73% голосов. Далее следуют площадки на Сретенском бульваре и у фонтана Витали (69 и 66% соответственно).

Фестиваль "Усадьбы Москвы" пригласил гостей окунуться в прошлое столицы. "Активные граждане" оценили площадки в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" (67%) и в Измайловском парке (64%).

В свою очередь, усадебный кластер "Басманный" выбрали 60% "активных граждан", а кластер "Хамовники" – 59%.

Горожане также оценили площадки фестиваля "Театральный бульвар". За Цветной бульвар, где развернулось цирковое пространство, жители отдали 63% голосов.

Другая площадка, "Музейный парк" возле Политехнического музея, получила 59%. Кроме того, зрителей покорил амфитеатр на Покровском бульваре. За него отдали 58% голосов. За Чистопрудный бульвар, где проходили кукольные спектакли и работали творческие мастерские, проголосовали 55% участников опроса.

Вместе с тем жители столицы предложат идеи для следующего сезона проекта "Лето в Москве". Участникам предложат выбирать из 16 направлений. В другой категории будут представлены благотворительные мероприятия.

В 2025 году проект проводился с 1 июня по 14 сентября более чем на 400 площадках города.