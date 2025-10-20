"Активные граждане" назвали любимые мероприятия проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В системе электронных опросов "Активный гражданин" подвели итоги голосования, в рамках которого горожане выбирали понравившиеся им мероприятия проекта "Лето в Москве", а также предлагали идеи на 2026 год. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всего в голосовании приняли участие свыше 180 тысяч человек. Самыми популярными у жителей Москвы стали программы для всей семьи. Также в топ-3 попали гастрономические фестивали, концерты, мастер-классы, тренировки и лекции проекта "Мой район".

Сергунина напомнила, что в этом году в рамках проекта "Лето в Москве" было организовано 86 тысяч мероприятий на более 400 площадках. В 2026 году, по словам заммэра столицы, горожане попросили запланировать еще больше театрализованных представлений, детских творческих конкурсов и развивающих игр на свежем воздухе.

Помимо этого, москвичи призвали увеличить количество исторических и патриотических квестов, автобусных и речных экскурсий, литературных чтений с участием звезд, а также профориентационных мероприятий для детей. Любители активного отдыха попросили организовать чемпионаты по теннису, футболу, баскетболу, гребле, киберспорту и другим дисциплинам для начинающих спортсменов.

Кроме того, москвичи положительно оценили вклад проекта "Время возможностей" в программу "Лета в Москве". В его рамках столичные предприниматели разрабатывали различные мероприятия для горожан, что позволило бизнесменам привлечь новую аудиторию и повысить узнаваемость брендов. Больше всего жителям столицы понравились кулинарные и художественные мастер-классы, познавательные лекции и кинопоказы.

Ранее более миллиона граждан проголосовали в проекте "Активный гражданин" за лучшие площадки "Лета в Москве". В частности, на Чистопрудном бульваре горожане могли принять участие в фестивале "Улица. Танцы", а на Гоголевском бульваре в рамках фестиваля "Арт-бульвар. Творческий активатор" проходили лекции об искусстве.

Чемпионат по симрейсингу был организован на Тверском бульваре. На Страстном бульваре в арт-пространстве "Улица. Искусство" показывали работы участников проекта "Московская жизнь в летний период", а на Петровском бульваре на площадке "Лето в движении" желающих обучали базовым техникам бокса. Площадки признали отличными 67, 66, 64, 61 и 58% респондентов соответственно.