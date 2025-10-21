Более 200 мероприятий для школьников проведут на фестивале московских колледжей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На площадках 48 московских колледжей с 25 октября по 1 ноября состоится фестиваль. Для школьников подготовили более 200 мероприятий, сообщил департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие посвящено современным профессиям и специальностям. Оно призвано помочь школьникам определиться с профессией. Как отметили в департаменте, сейчас система среднего профессионального образования Москвы предлагает более 150 специальностей.

В Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева 25 октября школьники освоят базовые навыки автомеханика. В Московском педагогическом колледже – узнают больше о профессиях воспитателя, учителя физкультуры и начальных классов. Кроме того, они примут участие в различных мастер-классах.

Занятия пройдут и в медицинском колледже № 2. Посетить его можно 25 и 26 октября. Вместе с тем интересующихся экономикой 25 и 27 октября приглашают в Московский колледж бизнес-технологий.

В свою очередь, в Московском образовательном комплексе "Запад" 25 и 28 октября расскажут о востребованных профессиях в индустрии питания и сфере услуг, а также проведут мастер-классы.

В колледже предпринимательства № 11 28 октября ученики попробуют себя в звукорежиссуре, операторском мастерстве и фотографии. День завершится концертом и экскурсией в музей огранки алмазов.

Во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" 25, 28 и 30 октября школьников познакомят с перспективными промышленными профессиями. В рамках мероприятия также пройдут встречи с представителями ведущих промышленных компаний города.

В Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий 29 и 30 октября школьникам расскажут об IT-специальностях.

Кроме того, 30 октября студенты и преподаватели колледжа полиции, технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя России В. М. Максимчука, медицинского колледжа № 5 и юридического колледжа проведут интерактивную программу. Ребята также продегустируют блюда полевой кухни колледжа сферы услуг № 10.

В этот же день колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 проведет занятия по перспективным направлениям в сфере строительства.

В рамках фестиваля в нескольких колледжах проведут профтестирования, после которых старшеклассников пригласят на индивидуальные консультации. В частности, 27 октября такое тестирование состоится в Московском колледже бизнес-технологий, 25 и 30 октября – во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", 30 октября – в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Как сообщалось ранее, доля учащихся предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%. Такой формат обучения дает возможность не только познакомиться с профессиональной деятельностью, но и приобрести первые навыки. Многие выбирают те вузы, где они занимались исследованиями и командной работой еще в школе.

