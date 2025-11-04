Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил москвичей с Днем народного единства, который отмечается в стране 4 ноября.



Он заявил, что данный праздник напоминает о героических поступках в истории Отечества, о ценностях патриотизма и о беззаветном служении Родине. Собянин назвал надежным фундаментом РФ традиции народного единства, которые формировались на протяжении веков.

"Вместе, плечом к плечу, мы сегодня защищаем суверенитет страны и реализуем масштабные планы развития", – добавил мэр.



Собянин пожелал всем жителям столицы "крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде".

Ранее Владимир Путин распорядился провести 4 ноября церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград РФ. Мероприятие будет организовано в Кремле.

В числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры. В этот же день президент РФ возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

