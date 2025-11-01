Тематический эфир ко Дню народного единства покажут в транспорте Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Тематический эфир ко Дню народного единства будет транслироваться на медиаэкранах метро и наземного транспорта Москвы до 7 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиры смогут узнать историю праздника. Им расскажут, какую роль в нем сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Также будут транслироваться интересные факты о Красной площади и других исторических местах столицы, рассказана история появления государственного герба и гимна.

Можно будет узнать и о значении цветов российского флага, а также о том, сколько народов проживают в России. Кроме того, расскажут и об оформлении станции метро "Народное ополчение".

Пассажиры, которые посмотрят сюжеты, смогут ответить на вопросы викторины о Дне народного единства, которая также будет транслироваться на медиаэкранах.

"В 2025 году тематические ролики уже показывали ко Дню защитника Отечества, Дню Победы и Дню России", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что специальные сюжеты транслируются более чем на 34 тысячах медиаэкранах как в метро, так и в наземном транспорте Москвы.

Ранее сообщалось, что 4 ноября для посетителей будет закрыт Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Ограничение допуска связано с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня народного единства.