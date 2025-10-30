30 октября, 12:36Город
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 4 ноября
Фото: depositphotos/ActiActi
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве будут закрыты 4 ноября. Об этом сообщили ТАСС в отделе Федеральной службы охраны России по связям с прессой и общественностью.
В службе объяснили, что ограничение допуска связано с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня народного единства.
Ранее сообщалось, что в преддверии празднования и в День народного единства в Москве впервые пройдет международный фестиваль "Народы России и СНГ".
Всего с 31 октября по 5 ноября будут организованы три площадки, на которых пройдут выставки и мастер-классы, посвященные разным направлениям культурного, исторического и природного многообразия России.
В рамках фестиваля планируется пленарное заседание в Центре международной торговли. Его откроет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.