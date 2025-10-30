Форма поиска по сайту

30 октября, 12:36

Город

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 4 ноября

Фото: depositphotos/ActiActi

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве будут закрыты 4 ноября. Об этом сообщили ТАСС в отделе Федеральной службы охраны России по связям с прессой и общественностью.

В службе объяснили, что ограничение допуска связано с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня народного единства.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования и в День народного единства в Москве впервые пройдет международный фестиваль "Народы России и СНГ".

Всего с 31 октября по 5 ноября будут организованы три площадки, на которых пройдут выставки и мастер-классы, посвященные разным направлениям культурного, исторического и природного многообразия России.

В рамках фестиваля планируется пленарное заседание в Центре международной торговли. Его откроет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

