Москвичам рассказали об изменениях в работе соцучреждений и транспорта 2–4 ноября

В ноябре россиян ждут трехдневные выходные в связи с Днем народного единства – с 2-го по 4-е число. В эти даты многие социальные учреждения перейдут на особый рабочий график. Подробнее – в материале Москвы 24.

Поликлиники и ветслужбы

В праздничные дни московские взрослые поликлиники будут работать по специальному графику: 2 ноября – с 09:00 до 16:00, 3-го – с 09:00 до 18:00, а 4-го дежурные поликлиники также примут пациентов с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники будут принимать 3 ноября с 09:00 до 15:00, а помощь на дому будет доступна все три праздничных дня в те же часы. Кабинеты ОРВИ во всех поликлиниках также будут открыты ежедневно с 09:00 до 15:00.

Молочно-раздаточные пункты сохранят обычный график работы с 06:30 до 15:00.

Женские консультации 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, 3-го – с 09:00 до 18:00. При этом 4 ноября откроются только крупные учреждения с 10 и более участками – с 09:00 до 16:00.

Травматологическая помощь будет оказываться в полном объеме: травмпункты откроются с 08:00 до 22:00, а круглосуточные продолжат работу в обычном режиме.

В свою очередь, государственные ветеринарные клиники будут работать по стандартному графику.

Поддержка

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет работать без выходных с 09:00 до 21:00.

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки продолжит круглосуточно оказывать помощь людям без определенного места жительства. Телефон диспетчерской службы +7 (499) 357-01-80, также туда можно обратиться по номеру 112.

Круглосуточная психологическая помощь также будет доступна москвичам по телефону 051 (с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного). Для экстренной помощи детям и сообщений о жестоком обращении указанные номера также актуальны.

Социальные центры

С 2 по 4 ноября будут закрыты центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения.

Центры московского долголетия не будут работать 3 и 4 ноября, а 2-го откроются только флагманские.

Центры госуслуг "Мои документы" 3 ноября откроются, как обычно: районные офисы будут работать с 08:00 до 20:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00. В свою очередь, 4-го прием посетителей вестись не будет, а с 5 ноября центры снова возобновят работу по стандартному графику.

Перейдет на особый режим и Главархив Москвы: 31 октября читальные залы будут открыты с 09:30 до 16:30, 1 ноября – с 09:30 до 15:00. С 2-го по 5-е залы будут закрыты, а 6-го они откроются в 12:00.

Дворцы бракосочетания

Дворцы бракосочетания № 1 и 4 откроются 2 и 3 ноября, однако 3-го они проработают в сокращенном режиме до 17:00. 4 ноября Дворцы бракосочетания будут закрыты.

2 ноября на площадках проекта "Новые адреса счастья" пройдут церемонии бракосочетания, а 3 и 4 ноября регистрация там проводиться не будет.

При этом офисы ЗАГС в центрах госуслуг будут работать по графику последних. Архивно-информационный отдел 3 и 4 ноября будет закрыт.

Почтовые отделения

В День народного единства, 4 ноября, большинство отделений "Почты России" будут закрыты для посетителей. В целом рабочий график будет скорректирован следующим образом:



4 ноября – выходной для большинства отделений;

3 ноября – сокращенный рабочий день, окончание работы на час раньше;

1 и 2 ноября – обычный график.

Исключение составят отделения, участвующие в программе выдачи заказов OZON и Wildberries, а также круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге: они будут работать в стандартном режиме.

Помимо этого, праздничный день почтальоны не будут заниматься разносом писем и газет. При этом доставка пенсий и пособий будет осуществляться по графику, согласованному с Социальным фондом России.

Парковки и транспорт

В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Действие нового порядка распространяется на все уличные парковки, включая зоны с фиксированными тарифами 380, 450, 600 рублей в час и участки с динамическим ценообразованием. Исключение составляют парковки, оборудованные шлагбаумами – для них сохраняется стандартный режим работы.

Изменения произойдут в движении общественного транспорта. Они затронут северный участок МЦК, диаметр МЦД-2 и трамвайные маршруты в Нагатине. Изменения связаны с работами по развитию транспортной инфраструктуры.

Временные ограничения будут введены на северном участке МЦК: 2 ноября поезда, следующие против часовой стрелки, не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская. Для пассажиров организованы специальные схемы пересадок:



Чтобы уехать с этих станций, нужно доехать до Белокаменной (от Ростокина) или Лихобор (от Коптева и Балтийской) и пересесть на поезд в обратную сторону.

Для прибытия на указанные станции следует проехать до соседних станций – Ботанического сада или Стрешнева – и также сделать пересадку.

Интервалы движения составов увеличатся до 8–42 минут. На станциях расставят дополнительные указатели и увеличат количество дежурных для помощи пассажирам.

На МЦД-2 сквозные поездки будут ограничены, а интервалы движения увеличены:



После 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября – отсутствие движения от Люблина до Красного Строителя

Интервалы движения до Нахабина увеличатся до 1,5 часа

Участок Царицыно – Подольск: поезда следуют с 30-минутным интервалом без остановок, кроме Остафьева

Поезда со стороны Подольска ходят только до Красного Строителя с часовым интервалом

Дополнительные ограничения будут действовать в разные периоды с 3 по 4 ноября. На Рижском направлении интервалы движения увеличатся до 1 часа 20 минут.

1 и 2 ноября изменятся трамвайные маршруты в Нагатине:

