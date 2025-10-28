Турэксперт Мальцев посоветовал отказаться от смены климата в ноябрьские праздники

День народного единства отметят россияне 4 ноября, в честь чего жителей страны ждут трехдневные праздничные выходные. Где можно отдохнуть в России и за рубежом в это время и во сколько это обойдется, расскажет Москва 24.

Родные просторы

После шестидневной рабочей недели россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства – с 2 до 4 ноября. Варианты организовать путешествие в этот период еще остались как в России, так и за рубежом, рассказали эксперты.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев отметил в разговоре с Москвой 24, что трехдневный отдых с семьей из трех человек в регионах нашей страны можно организовать и за 50 тысяч рублей.





Михаил Мальцев президент УАТ Ключевой момент – минимизировать затраты на перелет. Я рекомендую обращать внимание на направления, где авиабилеты стоят в районе 5 тысяч рублей на человека. Обычно это города, не ассоциирующиеся с массовым туризмом – не Санкт-Петербург, Калининград или Сочи, а, например, Омск или Оренбург. Туроператоры предлагают пакетные туры в такие города, куда входят проживание и базовые экскурсии.

Для бюджетного отдыха эксперт посоветовал рассмотреть дотационные авиарейсы или самостоятельные поездки в соседние регионы и малые города. Такой вариант часто предпочтительнее "горящих туров" в дальнее зарубежье, поскольку за три дня сложно адаптироваться к смене климата, а утомительный перелет не позволит полноценно отдохнуть, подчеркнул Мальцев.

"Интересные варианты есть в городах Центральной России, Архангельской области, Калмыкии или Ямало-Ненецком автономном округе, если не пугает холодная погода. Каждый областной центр может предложить насыщенную программу на несколько дней, особенно познавательную для семей с детьми. Такие поездки позволяют открыть новые уголки России, получить положительные эмоции и обогатиться впечатлениями без лишних затрат и стресса от акклиматизации", – рассказал специалист.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, в свою очередь, рассказал Москве 24, что на сегодняшний день средняя продолжительность туров внутри страны составляет 3–5 дней, а общий рост таких поездок составил 5–6%. При этом основными драйверами ноябрьского сезона остаются школьные каникулы и возможность взять дополнительный отпуск к праздничным дням для недельного путешествия, объяснил эксперт.

По его словам, для коротких трехдневных поездок многие выбирают автотуризм по соседним городам. К примеру, у жителей столицы традиционно популярно Золотое кольцо – особенно Владимир, Суздаль и Ярославль, сказал Горин.

"Средний чек одного дня по России составляет около 7 тысяч рублей в сутки, при этом стоимость сильно зависит от категории гостиницы и транспортных расходов. Иногда появляются спецпредложения на последние места – так называемые отказные туры или акции на 1–3% оставшихся мест. Но это скорее исключение, чем правило", – подчеркнул эксперт.

Зарубежные направления

Отдохнуть на заграничных курортах семьей на предстоящих ноябрьских праздниках можно за 100–150 тысяч рублей, привел цифры Михаил Мальцев. При этом президент УАТ посоветовал ориентироваться на спецпредложения туроператоров.

"В основном это направления в Египет, а также возможны "горящие туры" в Анталью – особенно из московского авиаузла и некоторых других российских хабов. Правда, таких выгодных предложений с каждым годом становится меньше: операторы теперь точнее рассчитывают спрос и избегают конкуренции, которая раньше позволяла находить действительно дешевые варианты", – подчеркнул эксперт.

Дмитрий Горин, в свою очередь, обратил внимание, что, кроме Турции и Египта, в лидерах сезона Таиланд и Вьетнам.

"Средний чек на неделю для двоих составляет от 150 до 350 тысяч рублей в зависимости от категории отеля, при этом семейный тур будет стоить дороже за счет доплаты за перелет или размещение", – сказал вице-президент РСТ.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В этом году заметной тенденцией стал рост популярности Китая. Несмотря на долгий перелет, безвизовый остров Хайнань привлекает турами от 150 тысяч рублей для двоих, также востребованы экскурсионные поездки по самой стране.

По словам эксперта, особенно заметен повышенный спрос по Вьетнаму – перевозки в Ханой, Хошимин, на остров Фукуок и в Нячанг позволяют напрямую добираться до популярных курортов.

В целом же на сегодняшний день средняя продолжительность туров в международном сегменте составляет 7–9 дней, рассказал Горин. Общий рост числа таких поездок составил 21%: по словам эксперта, на эти цифры повлияло укрепление рубля, большие объемы авиаперевозок и конкурентные цены на перелеты, а также накопленный спрос.

Однако специалист порекомендовал не откладывать планирование путешествий на последний момент – это важно не только из-за стоимости, но и для выбора лучших отелей, типов номеров и авиаперелетов. К примеру, продажи на летний сезон 2026 года начались уже сейчас, заключил Горин.

