РСТ: россияне выбирают автотуризм по соседним городам для трехдневного отдыха

Фото: depositphotos/alebloshka

Для коротких трехдневных поездок россияне выбирают автотуризм по соседним городам. Об этом рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он добавил, что москвичи часто едут в города Золотого кольца России – Владимир, Суздаль, Ярославль. В среднем один день путешествия по стране обходится туристам в 7 тысяч рублей. Расходы зависят от затрат на транспорт и категории гостиницы.

Если говорить о международных направлениях, то сейчас, по словам Горина, лидером остается Турция, также популярны Египет, Таиланд и Вьетнам. Он обратил внимание, что в ноябре в поездках за границу ключевым фактором являются школьные каникулы. Также драйвером ноябрьского сезона остается возможность соединить отпуск с праздничными днями.

Средний чек на неделю на двоих составляет 150–350 тысяч рублей. Семейные туры могут стоить дороже из-за доплаты за перелет и размещения. Также сейчас иногда появляются спецпредложения и акции на последние места – "отказные туры". Однако это скорее исключение, а не правило, указал эксперт.

Горин отметил, что в этом году у россиян стал популярен Китай. Остров Хайнань привлекает турами от 150 тысяч рублей на двоих. Также популярны экскурсионные поездки по стране. Многие летят и во Вьетнам, так как перевозки в Ханой, Хошимин, на остров Фукуок и в Нячанг позволяют напрямую добираться до популярных курортов.

На рост выездного туризма, по мнению эксперта, в этом сезоне повлияли несколько факторов: укрепление рубля, больший объем авиаперевозок, конкурентные цены на перелеты.

При этом средняя продолжительность туров в международном сегменте составляет 7–9 дней, а во внутреннем туризме – 3–5 дней. Рост внутренних поездок составил 5–6%, заграничных – 21%, рассказал вице-президент РСТ.

"Не стоит откладывать планирование путешествий на последний момент – это важно не только из-за цены, но и для выбора лучших отелей, типов номеров и авиаперелетов. Уже сейчас начались ранние продажи на летний сезон следующего года", – рекомендовал Горин.

Ранее в РСТ рассказали, что скидка на зимние туры при раннем бронировании может составлять 10%. Чаще всего такие акции действуют до конца сентября, хотя можно найти выгодные предложения и до 31 октября.

При этом предоплата может достигать от 10 до 30% стоимости самого тура, а оставшуюся часть суммы нужно будет выплатить за три недели до путешествия. Самую большую скидку можно получить на международных направлениях.

