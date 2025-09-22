РСТ: скидка при раннем бронировании зимних туров может достигнуть 10%

Фото: 123RF/macsim

Скидка на зимние туры при раннем бронировании может достигать 10%, заявил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Для максимальной экономии на новогодних путешествиях туристам следует поторопиться с бронированием до конца сентября, когда действуют наиболее выгодные акции раннего бронирования. Хотя подобные предложения будут доступны и до 31 октября, именно сейчас многие туроператоры предоставляют специальные условия на зимний сезон", – рассказал он.

При этом предоплата может достигать от 10 до 30% стоимости самого тура, а оставшуюся часть суммы нужно будет выплатить за три недели до путешествия. Наибольшую скидку можно получить по зарубежным направлениям, указал эксперт.

Он также подчеркнул, что раннее планирование отдыха не только позволяет сэкономить, но и гарантирует наличие места в популярных отелях, где номера выкупают очень быстро.

Горин напомнил, что наиболее популярными у российских туристов в текущем году являются Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай. При этом отдых в КНР стал еще доступнее на фоне новостей об упрощении визового режима.

Также пользуются спросом Куба, Венесуэла, Мальдивы, Сейшельские острова и экскурсионные туры, добавил вице-президент РСТ. В пределах России чаще всего бронируют горнолыжные курорты.

"Средняя стоимость путешествия на неделю для двоих в России начинается от 80 тысяч рублей, за границей – от 150 тысяч рублей, хотя итоговый чек часто достигает 250–450 тысяч рублей в зависимости от направления", – предупредил специалист.

При этом Горин призвал не забывать о волатильности курсов валют и динамическом ценообразовании. Это означает, что цены на один и тот же номер в пиковый сезон могут вырасти более чем в 2 раза. В связи с этим Горин предложил россиянам рассмотреть перенос поездки на менее популярные даты, пояснив, что это поможет сэкономить.

"Путешествия в период католического Рождества или после 10 января могут обойтись на 50% дешевле туров с вылетом в пик новогодних праздников", – указал он.

Ранее стало известно, что москвичи активнее планируют отдых с детьми на осенних каникулах по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, спрос на поездки за границу с 25 октября по 4 ноября 2025-го вырос на 25% в соотношении с аналогичным периодом 2024 года. В пятерке самых популярных направлений оказались Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент.

